В Томске мужчина угрожал взорвать дом с помощью газа

Томич угрожал поджечь пятиэтажку с помощью бытового газа. Фото: 2GIS

Житель пятиэтажного дома по улице Елизаровых, 38 в Томске угрожал устроить в квартире взрыв бытового газа. О происшествии 20 сентября сообщил паблик "Регион-70 Томск".

По словам очевидцев, мужчина вышел на балкон и заявил, что готов поджечь дом, а в его квартире включен газ. На место событий прибыли пожарная служба и полиция. Вскоре мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов.

Какие условия выдвигал нарушитель порядка, не уточняется. В комментариях одна из жительниц дома добавила, что в связи с угрозой взрыва всех жильцов эвакуировали.

Одна из жительницы дома на Елизаровых, также прокомментировала данную ситуацию.

"Я живу в этом доме и это было действительно страшно. В квартиру позвонили, сказали срочно эвакуироваться и отходить от дома на безопасное расстояние, угроза взрыва. На месте все службы были. Всех вывели, вплоть до бабушек неходячих", - рассказала Елена.

Томичка добавила, что когда она вышла из дома, видела, как мужчина кричал и угрожал, что сейчас взорвет дом при помощи бомбы и газа.

"Квартиру свою поджег, пожарные быстро сработали, дом газифицирован и каждая минута на счету. И спасибо сотрудникам за слаженную работу, всё быстро и оперативно", - добавила девушка.

В полиции корреспонденту "КП-Томск" пообещали дать комментарий позже.

Днем ранее в районе улицы Елизаровых в одном из гаражей нашли тело мужчины..