Горе-поджигателя дома на Елизаровых в Томске поместили в психиатрический стационар

Поджигателя дома на Елизаровых в Томске поместили в психиатрический стационар Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителя дома по улице Елизаровых, 38 поместили в психиатрический стационар Томской областной психиатрической больницы для оказания ему психиатрической помощи, сообщает пресс-служба СК РФ по Томской области. Напомним, 20 сентября мужчина пустил в квартире газ и угрожал жителям дома поджогом.

СК уточняет, что подозреваемый, находясь в квартире в состоянии алкогольного опьянения, поджег шланг газовой плиты. Возгорание было быстро потушено сотрудниками МЧС.

Основанием для помещения в стационар является психическое состояние мужчины, представляющее опасность для него самого и окружающих.

Следственные органы возбудили в отношении томича уголовное дело за покушение на убийство, совершенное общеопасным способом. На месте происшествия работают следователи.