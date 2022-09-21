СК Томской области опубликовал видео из горевшей квартиры по улице Елизаровых

Огнем была охвачена кухня квартиры на пятом этаже. Фото: пресс-служба СК РФ

Томское управление Следственного комитета РФ опубликовало видео из квартиры на улице Елизаровых, 38, в которой накануне задержали агрессивного жильца.

Напомним, 20 сентября 39-летний мужчина угрожал жителям дома взрывом газа, а затем поджег газовый шланг в квартире. Возгорание потушили прибывшие на место сотрудники МЧС, а жильца, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, задержали.

Позднее в региональном управлении МЧС уточнили, что горела кухня в двухкомнатной квартире на пятом этаже. В результате пожара обгорели вещи, закоптились стены квартиры.

В настоящее время томич помещен в психиатрический стационар Томской областной психиатрической больницы для оказания помощи. В его отношении возбудили уголовное дело.