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Происшествия21 сентября 2022 4:00

СК Томской области опубликовал видео из горевшей квартиры по улице Елизаровых

Огнем была охвачена кухня квартиры на пятом этаже
Кирилл Гостев
Огнем была охвачена кухня квартиры на пятом этаже. Фото: пресс-служба СК РФ

Огнем была охвачена кухня квартиры на пятом этаже. Фото: пресс-служба СК РФ

Томское управление Следственного комитета РФ опубликовало видео из квартиры на улице Елизаровых, 38, в которой накануне задержали агрессивного жильца.

Напомним, 20 сентября 39-летний мужчина угрожал жителям дома взрывом газа, а затем поджег газовый шланг в квартире. Возгорание потушили прибывшие на место сотрудники МЧС, а жильца, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, задержали.

Позднее в региональном управлении МЧС уточнили, что горела кухня в двухкомнатной квартире на пятом этаже. В результате пожара обгорели вещи, закоптились стены квартиры.

В настоящее время томич помещен в психиатрический стационар Томской областной психиатрической больницы для оказания помощи. В его отношении возбудили уголовное дело.