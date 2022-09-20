Угрожающего поджогом дома на Елизаровых задержали в Томске

Полиция рассказала подробности происшествия Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 20 сентября стало известно об агрессивном поведении жителя Томска на улице Елизаровых, 38. Мужчина пустил в квартире газ и угрожал жителям поджогом, пишет пресс-служба УМВД России по Томской области.

Выяснилось, задержанным оказался мужчина 1983 года рождения, который на момент совершения преступления был в состоянии алкогольного опьянения.

Уточняется, что прибывшим по указанному адресу сотрудникам патрульно-постовой службы мужчина дверь не открыл, а спустя некоторое время полицейские почувствовали запах гари из закрытой квартиры.

При задержании мужчина рассказал, что умышленно повредил газовый шлаг в квартире и совершил поджог. В настоящее время его доставили в ОМВД России по Советскому району города Томска для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщали, что в Томске мужчина угрожал взорвать дом с помощью газа, в связи с угрозой взрыва всех жильцов эвакуировали.