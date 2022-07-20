Погибшую при пожаре семью в селе Колбинка Молчановского района похоронят 21 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Семью из села Колбинка Молчановского района Томской области похоронят 21 июля, сейчас идет подготовка к процедуре похорон, рассказал «КП-Томск» замначальника управления по социальной политике администрации Молчановского района Артем Такленок.

«Завтра привезут тела погибших, так как дом сгорел, прощание будет организовано в доме культуры. Пройдет отпевание, родственники дали согласие на это, так как женщина посещала церковь. Односельчане смогут проститься с погибшими, вынос тел пройдет в 14:00. На кладбище будет подготовлено место», — рассказал Артем Такленок.

По его словам, сейчас похоронная фирма делает все необходимое для погребения, затем администрация оплатит понесенные расходы.

Напомним, пожар, в котором погибли двое взрослых и пять детей, произошел в ночь на воскресенье, 17 июля. Причиной возгорания в доме, по предварительной информации, стало короткое замыкание. 16-летний член семьи, который поднял тревогу, ночевал в соседнем строении, молодой человек пытался спасти родных, но безуспешно. Парня заберут родственники, он может сам решить, с кем ему жить дальше. После трагедии чрезвычайная комиссия Молчановского района ввела режим повышенной готовности на всей территории муниципалитета. В рамках усиления режима в районе начались профилактические обходы всех семей с детьми.