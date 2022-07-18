Выжившего при пожаре в селе Колбинка 16-летнего подростка заберут родственники

Фото: прокуратура томской области.

Подросток из семья, которая погибли при пожаре в томском селе Колбинка, сможет самостоятельно решить, с кем из родственников он будет жить. Об этом сообщает «АиФ-Томск» со ссылкой на администрацию Молчановского района.

Напомним, в ночь на воскресенье, 17 июля, в селе Колбинка Томской области произошел пожар в одноэтажном двухквартирном бревенчатом жилом дом. При тушении пожара спасатели обнаружили тела семи человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту.

Предварительно, причиной возгорания в доме стало короткое замыкание.

Первым заметил пожар 16-летний мальчик, который ночевал в соседнем от дома строении. Подросток пытался спасти родных, бил окна, получил травмы, но выжил. Еще один 19-летний член семьи живет отдельно в Молчаново.

Выживший мальчик будет находиться под опекой отца или старшей сестры. Решать подросток будет самостоятельно.

В отделе соцзащиты добавили, что пока на связь с семьей не выходили, но материальную помощь пострадавшим окажут.