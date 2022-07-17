В Молчановском районе введен режим повышенной готовности после пожара с погибшими

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Томской области.

В Молчановском районе после пожара в селе Колбинка, в котором погибли семь человек, введен режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

Напомним, в ночь на воскресенье, 17 июля, в селе Колбинка Томской области загорелся одноэтажный двухквартирный бревенчатый жилой дом. При тушении пожара спасатели обнаружили тела семи человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту.

Причиной возгорания в доме, по предварительной информации, стало короткое замыкание.

Первым заметил пожар 16-летний мальчик, который ночевал в соседнем от дома строении. Подросток пытался спасти родных, бил окна, получил травмы, но выжил. Еще один 19-летний член семьи живет отдельно в Молчаново.

По данным обладминистрации, на месте трагедии работает руководство областного департамента защиты населения и территории и прокуратуры. Причины возгорания устанавливаются.

Кроме этого, после происшествия начались обходы всех семей с детьми.