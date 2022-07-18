Основной версией пожара в селе Кобинка Молчановского района следователи считают короткое замыкание

Пожар унес жизни 2 взрослых и 5 детей. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Сегодня, 18 июля, рабочая группа областной комиссии по чрезвычайным ситуациям приняла первые решения и озвучила первые выводы по воскресной трагедии в селе Колбинка Молчановского района, унесшей жизни 7 человек. Согласно данным следователей, основной версией пожара считают короткое замыкание. А по данным МЧС, пожарные приехали слишком поздно, и шансов спасти людей не было, сообщается на сайте областной администрации.

«Говорить о причинах трагедии в Колбинке пока преждевременно, в доме практически все выгорело, эксперты собирают улики по крупицам. Отрабатывается сразу несколько версий, но в качестве основной из них следствие рассматривает короткое замыкание электропроводки», — сообщил заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

В региональном МЧС допускают вероятность того, что в пластиковых стеклопакетов изнутри могли отсутствовать ручки для открывания окон, так как в доме жили дети.

По данным департамента по вопросам семьи и детей Томской области семья, в доме которой случился пожар, попадала в поле зрения опеки трижды. В 2017 году дети, двое из которых были с инвалидностью, семь месяцев находились в попечительском центре в городе Асино, где специалисты работали с логопедической запущенностью. После консилиум специалистов принял решение вернуть детей в семью.

По словам начальника облдепартамента по вопросам семьи и детей Маргариты Шапаревой, мама тогда устранила все бытовые замечания и вернула детей, она увезла их на такси из Асина и очень боялась, что их могут снова забрать. Дети также были привязаны к матери.

По сведениям облдепартамента соцзащиты населения, семья также получала различные социальные выплаты: в 2018 году материальная помощь была выделена на ремонт отопительной печи, в 2019 — на покупку электроплиты. За два дня до трагедии семья получила крупную сумму пособий в общей сложности более 100 тысяч рублей.

Во вторник, 19 июля, на месте трагедии пройдет выездное заседание областной комиссии по делам несовершеннолетних.

Как рассказал «КП-Томск» глава Молчановского района Юрий Сальков, пострадавшим оказывают всю необходимую поддержку, сейчас решается вопрос о похоронах и иной материальной помощи.

Напомним, возгорание в селе Колбинка произошло в ночь на 17 июля, пожарные более шести часов боролись с огнем, под завалами нашли тела двоих взрослых и пятерых детей.

Тревогу поднял 16-летний член семьи, который ночевал в соседнем строении, парень пытался пробиться к родным и спасти их, но безуспешно. Молодой человек бил окна, сильно поранился. Сейчас с ним работают психологи, у мальчика остался 19-летний брат. Парня заберут родственники, он может сам решить, с кем ему жить дальше.

После трагедии чрезвычайная комиссия Молчановского района ввела режим повышенной готовности на всей территории муниципалитета. В рамках усиления режима в районе начались профилактические обходы всех семей с детьми.