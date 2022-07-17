СК: в результате пожара в томском селе Колбинка погибли семь человек

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Томской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели семи человек в результате пожара в жилом доме в селе Колбинка. Тела погибших были обнаружены при тушении пожара, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Томской области.

По предварительной информации, в ночь на воскресенье, 17 июля, в селе Колбинка Томской области загорелся одноэтажный двухквартирный бревенчатый жилой дом.

При тушении пожара спасатели обнаружили тела семи человек. Разбор конструкций продолжается. Общая площадь пожара составила 168 кв. метров.

В данный момент на месте происшествия работают следователи, следователи-криминалисты СУ и сотрудники Главного управления криминалистики СКР.

Расследование уголовного дела контролирует руководитель управления.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 17 июля, в Томской области произошел пожар в жилом доме.