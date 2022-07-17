Пятеро детей и один взрослый погибли при пожаре в Томской области

Фото: телеграм-канал Mash Siberia.

В ночь на воскресенье, 17 июля, в Томской области произошел пожар в жилом доме. Пожар тушили более шести часов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании в двухквартирном бревенчатом доме в селе Колбинка Молчановского района поступило пожарным 17 июля в 00:18. На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем, частично обрушилась крыша, горели веранда и летняя кухня.

Полностью ликвидировать возгорание удалось в 06:31. Общая площадь пожара составила 168 кв. м.

По данным телеграм-канала Mash Siberia, погибли пять детей и один взрослый.