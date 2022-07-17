Названа предварительная причина пожара с семью погибшими в Томской области

Фото: телеграм-канал Mash Siberia.

Предварительной причиной пожара в селе Колбинка в Томской области, в котором погибли семь человек, стало короткое замыкание. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

Напомним, в ночь на воскресенье, 17 июля, в селе Колбинка Томской области загорелся одноэтажный двухквартирный бревенчатый жилой дом. При тушении пожара спасатели обнаружили тела семи человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту.

Причиной возгорания в доме, по предварительной информации, стало короткое замыкание.

По данным телеграм-канала, в доме на момент трагедии находились семь человек, двое взрослых и пятеро детей. Самому старшему ребенку было 12 лет, младшему — семь.

В эту ночь в доме находился сожитель женщины, который обычно ночевал у себя дома. Он злоупотреблял спиртным и вел развязный образ жизни. Сама женщина алкоголь не употребляла, но детям должного внимания не уделяла, пишет Mash Siberia.

Три года назад на женщину заводили административное дело, после чего детей у нее забрали. Однако спустя время, когда женщина устроилась на работу, малышей вернули. Уточняется, что спустя время женщина уволилась по собственному желанию.