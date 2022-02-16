Томский СК возобновил поиск мужчины, который увел школьницу в заброшенный дом

Фото? Густаво Зырянов

В Томской области следственный комитет проверил подозреваемого в незаконном лишении свободы школьницы и выяснил, что мужчина к этому преступлению не причастен. Об этом «КП-Томск» сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Томской области.

Напомним, днем 31 января в Томске неизвестный мужчина встретил школьницу и предложил ей показать щенков. После этого он повел девочку в сторону заброшенного дома. Девочка отказалась идти с мужчиной и начала кричать, после чего злоумышленник схватил ее за ручку рюкзака и стал силой удерживать. После того, как девочка стала кричать еще громче, мужчина сбежал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту лишения свободы малолетней девочки.

После этого сообщалось, что следственный комитет установил личность мужчины, который подозревается в незаконном лишении свободы школьницы.

Однако, как сообщили в пресс-службе, в результате проведенных проверок выяснилось, что задержанный мужчина к данному преступлению отношения не имеет. На сегодняшний день подозреваемых по этому уголовному делу нет.