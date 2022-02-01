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Происшествия1 февраля 2022 12:48

СК возбудил дело после того, как неизвестный увел девочку под предлогом показать щенков

Днем 31 января в Томске неизвестный мужчина встретил девочку, которая шла из школы домой
Источник:kp.ru
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Фото: Густаво Зырянов

Фото: Густаво Зырянов

В Томской области следственный комитет возбудил уголовное дело по факту лишения свободы малолетней девочки. Мужчина увел девочку в заброшенные дома, обещая показать щенков, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Томской области.

По предварительной информации, днем 31 января в Томске неизвестный мужчина встретил девочку, которая шла из школы домой, и предложил ей показать щенков. После этого он повел девочку в сторону заброшенного дома. Девочка отказалась идти с мужчиной и начала кричать, после чего злоумышленник схватил ее за ручку рюкзака и стал силой удерживать.

Девочка стала кричать еще громче, после чего мужчина сбежал. Как только девочка вернулась домой, родители обратились в полицию.

Следователями территориального следственного отдела проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и совершившего преступление мужчины.

Ранее сообщалось, что в Томске разыскивают мужчину, который под предлогом показать щенков увел маленькую девочку в сторону заброшенных домов на Степановке.

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