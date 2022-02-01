В Томске разыскивают мужчину, который увел девочку к заброшенным домам

Фото: Владислав Пирогов

В Томске разыскивают мужчину, который под предлогом показать щенков увел маленькую девочку в сторону заброшенных домов на Степановке. Об этом сообщили в томских соцсетях.

Как сообщили местные жители, 31 января около школы на Степановке мужчина подошел к маленькой девочке и предложил ей показать щенков. Он направился с ребенком в заброшенные дома, где якобы начал домогаться девочку. Ребенок закричал, чем привлекла внимание прохожих. После этого мужчина испугался и убежал.

Эту информацию в чатах и соцсетях обсуждают местные жители, которые уверены, что мужчина проживает где-то недалеко от места происшествия.

Правоохранители приступили к его поискам, сообщает «АиФ-Томск»