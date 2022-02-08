Томский СК нашел мужчину, который пытался затащить школьницу в заброшенный дом

Девочка отказалась идти с мужчиной и начала кричать. Фото: Густаво Зырянов

В Томской области следственный комитет установил личность мужчины, который подозревается в незаконном лишении свободы школьницы. Об этом доложили томские следователи председателю СК России Бастрыкину в ходе совещания, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Томской области.

Напомним, днем 31 января в Томске неизвестный мужчина предложил школьнице показать щенков и повел ее в сторону заброшенного дома. Девочка отказалась идти с мужчиной и начала кричать, после чего злоумышленник схватил ее за ручку рюкзака и стал силой удерживать. Девочка стала кричать еще громче, после чего мужчина сбежал. Как только девочка вернулась домой, родители обратились в полицию. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту лишения свободы малолетней девочки.

В ходе конференции с председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром Ивановичем Бастрыкиным посредством видео-конференц-связи следователи Томской области доложили о ходе расследования уголовного дела по факту незаконного лишения свободы девочки, а также о том, что уже удалось установить мужчину, который отрабатывается на причастность к совершению этого преступления.