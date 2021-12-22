Сотрудников сгоревшей «Ленты» на Елизаровых готовы трудоустроить в другие томские магазины сети

Сотрудников "Ленты", лишившихся работы из-за поджога, обещают не бросать на произвол судьбы. Фото: Ксения Высотина

Сотрудников сгоревшей «Ленты» на Елизаровых, 13 трудоустроят в другие магазины сети; работникам обещают выплатить годовую премию, сообщил телеграм-канал мэрии Томска.

«Администрация Томска обсудила с руководством сети гипермаркетов «Лента» вопросы трудоустройства сотрудников, лишившихся работы в связи с пожаром в магазине на ул. Елизаровых, 13. По информации администрации Кировского района, представитель бизнеса заверил, что все люди будут трудоустроены в других магазинах сети, они получат зарплату и годовую премию», - говорится в сообщении

В Томске днем 21 декабря загорелся супермаркет «Лента», спустя лишь 11 часов пожарным удалось ликвидировать возгорание. Официальная версия возникновения пожара – поджог.

Мужчина, которого подозревают в поджоге, был задержан сотрудниками полиции в день пожара. Причину своего поступка томич озвучил с трудом.

Пресс-служба компании «Лента» заявила, что в результате пожара, который произошел в магазине общей площадью 9 363 квадратных метра, полностью разрушен торговый зал (5 209 кв.м), обвалилась кровля здания, поврежден фасад.

"Вопрос о восстановлении объекта рассмотрит специальная комиссия после того, как будет обеспечен безопасный доступ в сгоревшее здание гипермаркета", - заявили также сотрудники пресс-службы.