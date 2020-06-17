Прокуратура проверит ситуацию с возможной нехваткой мест в «ковидарии» МСЧ N 2 Томска

- Прокуратура Томской области организовала надзорные мероприятия в связи с появлением в СМИ сведений о возможной нехватке в медицинских учреждениях г. Томска мест для больных коронавирусной инфекцией, - сообщает пресс-служба ведомства.

- По итогам надзорных мероприятий будет дана оценка эффективности и достаточности мер, принимаемых региональными органами государственной власти в целях обеспечения права граждан на стационарную медицинскую помощь в условиях пандемии, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры.

Напомним, вчера на портале vtomske.ru вышел материал, в котором cо ссылкой на одного из пациентов Респираторного госпиталя МСЧN2, рассказывалось о том, что в данном стационаре, больных размещают в коридорах из-за дефицита мест в палатах. Текст сопровождался серией фото.

В качестве ответа Региональный оперштаб на своей официальной странице «Вконтакте» разместил комментарий главного врача МСЧN2 Алексея Михленко.

- Наш респираторный госпиталь рассчитан на 400 мест. Средняя ежесуточная наполняемость госпиталя около 350 койко-мест. У нас есть реанимация, палаты интенсивной терапии, которые не могут быть заполнены по другому назначению. Они предназначены только для тяжелых пациентов с коронавирусом. Есть «красная зона» - отделения на 280 мест, в которых проходят лечение пациенты с подтвержденным диагнозом CОVID-19. Здесь также нет особой проблемы с наполняемостью. И есть зона «фильтрации». Сюда ежедневно поступает не менее 30 человек, и периодически возникают ситуации максимальной концентрации пациентов. Тогда приходится задействовать кровати, находящиеся в коридорах, - рассказал руководитель медучреждения.

Главный врач МСЧ N2 Алексей Михленко рассказал о наполняемости стационара.Фото: из открытых источников

- В одну палату могут разместиться только пациенты, поступившие в стационар в течение суток. Если палата не заполнилась, она все равно «закрывается». Вновь поступившие на следующий день размещаются только в другое помещение. Бывают ситуации, что, например, в палатах есть места, но мы не можем разместить в них вновь прибывших пациентов, так как не выписаны еще те, кто поступил в прошлые сутки. Иногда бывают свободные «женские» места, но не хватает «мужских». Мы не можем смешивать потоки пациентов. После освобождения палаты в ней размещаются новые только после заключительной дезинфекции всего помещения, - поделился деталями Алексей Михленко. Главврач подчеркнул, что в «фильтрационной» зоне пациенты госпиталя находятся не более суток, пока не придет результат анализа.Он также объяснил, как именно происходит процесс заполнения инфекционных палат.

Добавим, при положительном тесте на коронавирус, заболевшие томичи в зависимости от тяжести симптомов, направляются либо в «красную» зону МСЧ №2, либо в инфекционное отделение горбольницы №3, либо в респираторный госпиталь СибГМУ. Отметим, что в настоящий момент в респираторном госпитале медуниверситета заняты 89 из 90 имеющихся коек. Об этом накануне рассказала ректор СибГМУ Ольга Кобякова в своем телеграм-канале.