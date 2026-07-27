Перекрытие затянулось: движение по Герцена в Томске останется частично ограниченным почти до осени

Так перекресток Герцена — Тверская выглядит с конца июня Фото: Елена Белоусова.

Ремонт трубопровода на улице Герцена, участок которой 23 июня закрывали для машин на месяц, затянулся. Ограничения не сняли в обещанный срок, поэтому «КП-Томск» решила выяснить: как долго автомобилистам предстоит объезжать проблемную локацию.

В понедельник, 27 июля, ситуацию прокомментировала по запросу редакции ресурсоснабжающая компания:

«Перекрытие улицы Герцена на участке от Тверской до улицы Дзержинского связано с выполнением капитального ремонта теплосетей. Здесь провели внутритрубную диагностику, по результатам которой выявили высокую степень износа трубопроводов. Для обеспечения надежной работы теплосетей во время отопительного сезона принято решение увеличить объем замены трубопроводов. В связи с необходимостью выполнения дополнительных ремонтных работ срок перекрытия дороги на улице Герцена потребовалось продлить на месяц».

Это означает, что движение по Герцена возобновят не ранее двадцатых чисел августа.

«В пятницу, 24-го, думала, что уже открыли, поехала по этой дороге, а там такой "сюрприз": картина не изменилась, стоят заграждающие бетонные блоки, видны несколько крупных раскопок», — поделилась томичка Алена.

Потребовалось увеличить объемы восстановительных работ на теплосетях Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Ранее в этом же районе Томска, Советском, на аналогичный период продлевали срок перекрытия другой магистрали. Напомним, 17 июня было объявлено, что движение по Сибирской между проспектом Комсомольским и улицей Киевской ограничивают до середины лета. Месяц спустя городские власти сообщили, что работы продлятся до вечера 30 августа.

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