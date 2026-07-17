Участок Сибирской в Томске будет закрыт до конца лета

Фото: Елена Белоусова.
Томские автомобилисты до конца лета 2026 года не смогут свернуть с проспекта Комсомольского на улицу Сибирскую и проехать до Киевской. Городские власти объявили, что этот отрезок дороги будет закрыт до позднего вечера воскресенья, 30 августа.
Изначально планировалось, что капитальный ремонт теплосетей будет завершен к 16 июля. Работы продолжаются, томичам предстоит выстраивать свои маршруты, учитывая это обстоятельство.
В начале лета жителям Томска сообщили, что на Сибирской предстоит заменить более 700 метров трубы, которая снабжает отоплением и горячей водой жилые дома. После капитального ремонта на теплотрассе будет минимальный риск возникновения повреждений.
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