Участок Сибирской в Томске будет закрыт до конца лета

Летом проезд по Сибирской уже не откроют Фото: Елена Белоусова.

Томские автомобилисты до конца лета 2026 года не смогут свернуть с проспекта Комсомольского на улицу Сибирскую и проехать до Киевской. Городские власти объявили, что этот отрезок дороги будет закрыт до позднего вечера воскресенья, 30 августа.

Изначально планировалось, что капитальный ремонт теплосетей будет завершен к 16 июля. Работы продолжаются, томичам предстоит выстраивать свои маршруты, учитывая это обстоятельство.

В начале лета жителям Томска сообщили, что на Сибирской предстоит заменить более 700 метров трубы, которая снабжает отоплением и горячей водой жилые дома. После капитального ремонта на теплотрассе будет минимальный риск возникновения повреждений.

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