Движение по Сибирской в Томске закрывают до середины июля

Ограничения вступят в силу с 6.00 четверга, 18 июня Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томске объявлено об очередных изменениях в движении транспорта в связи с капитальным ремонтом теплосетей. Будет закрыто движение на участке улицы Сибирской от проспекта Комсомольского до улицы Киевской.

По информации департамента городского хозяйства, изменится маршрут движения автобусного маршрута №13/14. В направлении № 13 автобусы поедут по схеме: Сибирская – Киевская (с остановкой для посадки и высадки пассажиров на остановочном пункте «улица Сибирская») – Фрунзе (с остановкой для посадки и высадки пассажиров на остановочном пункте «улица Киевская») и далее по маршруту.

В направлении № 14 схема движения будет выглядеть так: Фрунзе (с остановкой для посадки и высадки пассажиров на остановочном пункте «Комсомольский проспект») – Киевская (с остановкой для посадки и высадки пассажиров на остановочном пункте «улица Лебедева») – Сибирская и далее по маршруту.

Автомобилистам предстоит искать пути объезда с 6.00 четверга, 18 июня, до 20.00 16 июля.

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