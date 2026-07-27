Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Погодные порталы уточнили прогноз погоды в Томске и области на неделю с 27 июля по 2 августа. По информации сервиса «Гисметео», из 7 предстоящих дней дождей не будет только в субботу, 1 августа.
В понедельник, 27 июля, в регионе ожидается сильный дождь, гроза и +25°С. В областном центре понедельник начался с дождя.
Во вторник, 28 июля, в прогнозе: небольшой дождь, гроза и +26 градусов.
В среду, 29 июля, в регионе ожидаются дождь, гроза, температура воздуха составит +24°С.
В четверг, 30 июля, в Томской области потеплеет до +27 градусов. Возможен дождь.
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
В пятницу, 31 августа, будет чуть прохладнее: +26°С. Ожидается небольшой дождь.
В субботу, 1 августа, будет малооблачно, без осадков. Воздух прогреется до +29 градусов.
В воскресенье, 2 августа, портал прогнозирует небольшой дождь и +28 градусов.
Другой погодный сервис «Яндекс. Погода» сообщил, что на начавшейся неделе осадки разной степени интенсивности ожидаются каждый день. Температура воздуха составит от +25 до +27 градусов.
Фото: Елена Белоусова.
Синоптики томского ЦГМС не озвучивали прогноз на предстоящую неделю, есть лишь информация о погоде на понедельник, вторник и среду, 27, 28 и 29 июля. В понедельник в области ожидается до +29°С. Во вторник и в среду столбики термометров поднимутся до +30 градусов.
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