Осадки разной степени интенсивности на неделе ожидаются почти каждый день Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Погодные порталы уточнили прогноз погоды в Томске и области на неделю с 27 июля по 2 августа. По информации сервиса «Гисметео», из 7 предстоящих дней дождей не будет только в субботу, 1 августа.

В понедельник, 27 июля, в регионе ожидается сильный дождь, гроза и +25°С. В областном центре понедельник начался с дождя.

Во вторник, 28 июля, в прогнозе: небольшой дождь, гроза и +26 градусов.

В среду, 29 июля, в регионе ожидаются дождь, гроза, температура воздуха составит +24°С.

В четверг, 30 июля, в Томской области потеплеет до +27 градусов. Возможен дождь.

На неделе в Томске и области столбики термометров ниже +25 градусов не опустятся Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 31 августа, будет чуть прохладнее: +26°С. Ожидается небольшой дождь.

В субботу, 1 августа, будет малооблачно, без осадков. Воздух прогреется до +29 градусов.

В воскресенье, 2 августа, портал прогнозирует небольшой дождь и +28 градусов.

Другой погодный сервис «Яндекс. Погода» сообщил, что на начавшейся неделе осадки разной степени интенсивности ожидаются каждый день. Температура воздуха составит от +25 до +27 градусов.

В целом томичей ожидает теплая неделя, главное — не забывать дома зонтики Фото: Елена Белоусова.

Синоптики томского ЦГМС не озвучивали прогноз на предстоящую неделю, есть лишь информация о погоде на понедельник, вторник и среду, 27, 28 и 29 июля. В понедельник в области ожидается до +29°С. Во вторник и в среду столбики термометров поднимутся до +30 градусов.

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