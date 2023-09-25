«Малышка, живи!»: реанимированная девочка из Томской области почти месяц находится в тяжелом состоянии

Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности малолетнему ребенку передали из МВД в следственные органы СК. Фото: Telegram-канал "Регион-70"

Новость о девочке, на опекунов которой завели уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности малолетнему ребенку, шокировала жителей Томской области. Они оставляют сотни комментариев в местных пабликах, отмечают аккаунты Генеральной прокуратуры и СК РФ, Александра Бастрыкина, требуя разобраться в ситуации. Наиболее часто люди задают вопрос: «Не погиб ли ребенок?». Как рассказали «Комсомольской правде – Томск» в региональном СУ СК, девочка жива, находится в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, о трагедии стало известно позавчера вечером, 23 сентября. «По предварительным данным, в селе Могочино Молчановского района Томской области 30 августа 2023 года в реанимационное отделение больницы поступила шестилетняя девочка с телесными повреждениями, ее состояние оценивалось врачами как тяжелое», - сообщила пресс-служба СУ СК России по Томской области.

В ведомстве уточнили, что пострадавшая малышка находилась под опекой в семье могочинцев. Под их же попечительство были переданы еще четверо несовершеннолетних, которых уже изъяли из приемной семьи, телесных повреждений у детей не обнаружено.

Некоторые подробности истории раскрыли представители регионального департамента семьи и детей. Они уточнили, что в Томскую область семья с пятью приемными детьми и двумя родными переехала лишь недавно. Ранее она проживала в одном из соседних регионов.

«С детьми работают необходимые специалисты, в том числе психологи. Когда будут установлены истинные причины произошедшего, будет проведен тщательный профессиональный разбор этого случая. Эта ситуация находится на особом контроле», - сообщили сотрудники департамента.

Инцидент прокомментировал и местный портал molchanovonews.ru. По информации издания, в Могочино семья обзавелась хорошим большим домом. Что происходило за его высоким забором – было скрыто от глаз односельчан.

«Там есть и другие дети, они никогда не выглядели какими-то оборванцами, то есть одевали их нормально, но говорили, что там что-то было неладное», «Говорили, что девочка упала с лестницы, а потом, якобы, что она в ванной ударилась головой. Но, конечно, хотелось бы, чтобы следственные органы разобрались и наказали родителей, если они реально виноваты», - привел портал слова мобильных репортеров.

Фото: Telegram-канал "Регион-70"

Жительница Томской области Светлана Ш., дом которой находится недалеко от дома семьи могочинцев, рассказала «Комсомольской правде – Томск», что сельчане Молчановского района шокированы произошедшем.

«Я с этой семьей лично не знакома, но проживаем по соседству: нас разделяет речка, это совсем рядом. Местные жители у нас, конечно, находятся в ужасе и в шоке. И у людей много вопросов к работе опеки. Почему стала возможной такая ситуация?», - сказала Светлана.

Подписчики соцсетей продолжают активно обсуждать инцидент, пишут: «Малышка, живи!» и пытаются узнать последние новости. Отметив в пабликах ответственные инстанции, люди уже много раз задали вопросы: «Что сейчас с ребенком, в каком состоянии девочка? Прошло около месяца после случившегося, до сих пор ли жив ребенок?». Ответ так и не последовал. Однако его удалось получить «Комсомольской правде – Томск».

«Девочка находится в крайне тяжелом состоянии. Сейчас она в Томске, в больнице скорой медицинской помощи №2 на улице Олега Кошевого», - уточнила изданию помощник руководителя следственного управления регионального СУ СК России Елена Лебедева.

Добавим, что в ходе следствия было возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Кроме того, специалисты Молчановского межрайонного следственного отдела дадут правовую оценку действиям должностных лиц органов опеки и попечительства, защищающих права и интересы детей.

Ход расследования уголовного дела контролирует руководство следственного управления.

«Комсомольская правда – Томск» продолжает следить за событиями.

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