В Томской области из 4152 детей-сирот за год усыновили 552 человека

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К началу 2023 года на территории Томской области насчитывалось более 4 тысяч несовершеннолетних сирот. Об этом рассказала журналистам и.о. заместителя губернатора по социальной политике Светлана Грузных.

В 2469 замещающих семьях Томска и области воспитывают 3718 детей-сирот из 4152-ух, в государственных детских домах живёт 434 ребенка.

По словам Светланы Грузных, за 2022 год томичи усыновили 552 ребенка, ещё 437 детей нуждаются в помощи.

Заместитель добавила, что в регионе работает отделение Содружества выпускников детдомов "Мы нужны друг другу", где более старшие бывшие воспитанники помогают недавним выпускникам адаптироваться в самостоятельной жизни на своём примере.