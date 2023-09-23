В Томской области в реанимацию был доставлен шестилетний ребенок

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В Томской области в селе Молчаново в реанимацию был доставлен шестилетний ребенок. СК возбудило уголовное дело по данному факту, сообщает пресс-служба ведомства.

"По предварительным данным, в селе Молчаново Молчановского района Томской области 30 августа 2023 года в реанимационное отделение больницы поступила шестилетняя девочка с телесными повреждениями, её состояние оценивалось врачами как тяжелое. Ребенок находился под опекой в семье местных жителей. Помимо девочки в данной семье находились под опекой еще четверо несовершеннолетних детей и двое родных", - говорится в сообщении.

В СК рассказали, что на данный момент проводится проверка. Также в ведомтсве отметили, что было возбуждено уголовное дело.