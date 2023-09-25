В томском селе Могочино разгорелся скандал из-за семьи, где возможно применяли насилие над девочкой

Фото: Ксения Высотина

В Томской области в селе Могочино разгорелся скандал вокруг семьи, в которой пострадала шестилетняя девочка. Речь идет о возможных насильственных действиях над ребенком, сообщает издание "МК в Томске".

Ранее сообщалось, как 30 августа 2023 года в реанимационное отделение больницы поступила шестилетняя девочка с телесными повреждениями, её состояние оценивалось врачами как тяжелое. Ребенок находился под опекой в семье местных жителей. Помимо девочки в данной семье находились под опекой еще четверо несовершеннолетних детей и двое родных.

После официального заявления ведомства, в соцсетях начали всплывать жуткие подробности этой истории. Оказалось, что в помимо девочки, в семье есть еще дети и все они приемные.

"У остальных приёмных детей - всего их пятеро - ран и повреждений не нашли, тем не менее их забрали из приёмной семьи, в которой есть двое родных детей. Информационный портал molchanovonews сообщил, что семья, которая оформила опекунство над пятью приёмными детьми, очень скрытная", - рассказывает портал.

Также из соцсетей известно, что семья живет в большом доме, однако, что за его дверьми - неизвестно.

"КП-Томск" следит за подробностями данной истории.