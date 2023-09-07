«Нас так и не расселили»: жители аварийных домов Томске рассказали о застарелых проблемах

Сроки расселения регулярно сдвигаются из-за нехватки финансирования Фото: Анна Ковалёва

В течение полугода «Комсомольская правда – Томск» рассказывала, как живут горожане в аварийных и ветхих домах. Журналистка издания выезжала по проблемных адресам, общалась с жильцами и делала фотофиксацию смертельно опасных участков помещений. После некоторых публикаций ответственные инстанции организовывали проверки. Сегодня издание повторно пообщалось с томичами, чтобы выяснить, улучшились ли условиях их проживания.

Фото: Анна Ковалёва

16 марта 2023 года выходил материал «На голову падает потолок»: жильцы аварийного дома в Томске боятся обрушения». Хозяйка квартиры в доме №17 по улице Лермонтова Арина в деталях описывала масштабы опасного положения ее семьи.

«Бревна давно пустые, одно время внутри них бегали крысы как в трубах. Гвоздь забить – для нас это из области фантастики. Покосились фрагменты дома, где-то стены выпячиваются, где-то впадают. Потолок нависает, а специалист комиссии районной администрации нам сказал подпереть потолок балкой! Боимся, чтобы не обрушился на нас с детьми», - сказала Арина Шулепова.

После выхода публикации Следственный комитет инициировал проверку. Жильцов официально уведомили о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность».

«С целью объективного и квалифицированного расследования уголовное дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления», - написали в уведомлении СК и пообещали сообщить результаты.

Фото: Анна Ковалёва

Других писем из ведомства не было. Маневренное жилье большой семье Арины предложили. По ее словам, речь шла о 2 комнатах в поселке Спутник.

«Это то, что более или менее по площади и ремонту. Условия на 1-м этаже, душ тоже, сами понимаете, какой. Но, если мы в Спутник переедем, то детей куда? Лучше дождемся рядом со школой. Нам пока хоть крышу бы подлатали и отопление сделали - система на улице вся в заплатках, может прорвать трубы», - поделилась женщина.

Арине посоветовали периодически узнавать, не освободилось ли маневренное жилье в нужном районе, а не в другом населенном пункте.

В этой комнате в аварийном доме на Лермонтова боятся жить - в ней периодически слышится треск и осыпаются конструкции Фото: Анна Ковалёва

В квартире другой жительницы этого же дома, Людмилы, вода бежит с потолка струей. Рассказывая о проблемах и связанных с ними опасностях, женщина также сделала акцент на гнилых трубах.

«Впервые рванула труба, прилегающая к дому, в марте 2020. Кипяток бил фонтаном. Аварийка помогла соседу приварить – он взял на себя ответственность, так как отводка трубы здесь идет в их квартиру. Вскоре снова протечка пошла, сосед купил и наложил хомут. И с тех пор трубу прорывает поочередно в разных местах», - делилась томичка.

Фото: Анна Ковалёва

Людмила уточнила, что, как и Арина, получила уведомление о возбуждении уголовного дела по статье 293.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию», - сообщили хозяйке аварийной квартиры. При этом, по словам Людмилы, за прошедшие 6 месяцев крышу, помещения, отопительную систему не ремонтировали.

Статья «Дырявый пол и запах канализации»: томичи показали, в каких условиях годами ждут расселения» выходила 27 марта.

«Не наступайте на середину пола! Идите у плинтуса, а то провалитесь в подпол в фекалии», - предупреждали журналистку жители дома 13/1 на той же улице.

Перекошенные конструкции, сгнившие фрагменты помещений, потолки без опор, которые давно развалились, отпадающие куски крыши, вечный грибок, едкий запах канализации – это далеко не полный набор аварийных «прелестей» постройки.

Фото: Анна Ковалёва

Уточним, что одной из жительниц уже предлагали деньги вместо догнивающего жилья. Женщине также пришлось отказаться, ведь на озвученную сумму она не смогла бы приобрести что-либо равнозначное по площади. Переезда в квартиры нужных метражей обитатели построенной в 1962 году деревянной 2-этажки ждут уже около 10 лет.

Другая собеседница издания, Елена О, рассказала, что в июне она получила на Госуслугах выписку из Единого госреестра недвижимости. В документе указано, что квартиру оценили в 1,6 млн рублей. При этом в администрации женщине озвучили другую сумму.

«Пообещали устно 3,8 млн. Я подписала согласие взять деньгами. Но я каждый год такое подписываю, а в итоге ни слуху, ни духу. И не понятно, как они оценили, ни разу даже не посмотрев. Говорят: «А зачем к вам приходить? Мы и так все знаем», - поделилась жительница аварийного здания.

Экскурсию по еще одной старинной постройке на Лермонтова изданию устраивала Светлана Кондратьева.

Фото: Анна Ковалёва

Женщина рассказывала, что еще 15 лет назад в доме №17/2 рушился потолок. Тогда, услышав треск, она успела выбежать из комнаты. О том, в какое ужасное состояние к сегодняшнему дню пришло 133-летнее строение, издание подробно рассказывало в материале «Стены осыпаются, потолок трещит» от 4 мая 2023 года.

Фото: Анна Ковалёва

Как выяснилось, за прошедшие месяцы никаких подвижек жильцы не дождались. В июне Светлана делала запросы в администрации Томска и Октябрьского района, в которых писала: «Прошу разъяснить ваше бездействие в отношении расселения дома».

Фото: Анна Ковалёва

Из инстанций женщине ответили: «Дата окончания переселения дома в рамках региональной программы определена до 31.12.2024». Это похоже на абсурд, потому что еще в ноябре 2014 Постановлением №1156 мэрии Томска дом был признан непригодным для жилья и подлежащим расселению до 31.12.2016 года. Таким образом, намеченные сроки решения вопросов власти продолжают сдвигать из года в год.

Фото: Анна Ковалёва

«Комсомольская правда – Томск» продолжит следить за развитием событий.

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