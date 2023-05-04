«Стены осыпаются, потолок трещит»: томичка рассказала, как разрушается ее дом

Дом признали аварийным еще в 2014 году Фото: Анна Ковалёва

У улицы Лермонтова в Томске – своеобразная слава. Здесь буквально через дом – постройки в аварийном состоянии. Сегодня рассказываем о том, как живут люди в разваливающемся доме №17/2.

Фото: Анна Ковалёва

«Наш дом официально 1890 года постройки. Но раньше, в очень старых документах, мы видели, что было написано «1870». Есть еще интересный момент: на чердаке до ремонта крыши была прибита старинная табличка «1850». Так что на самом деле, скорее всего, дому даже не 133, а аж 173 года. И, кстати, я прожила здесь несколько десятков лет и никогда не видела, чтобы проводили капремонт», - рассказывает томичка Светлана Кондратьева.

По словам женщины, рушиться дом начал достаточно давно. Еще лет 15 назад Светлана перед сном услышала скрип и заметила, что с потолка стало сыпаться. Она соскочила с кровати, выбежала из комнаты.

«Родители успели подпереть потолок каким-то столбом. Когда он стоял, нам предложили поехать в маневренное жилье, но вскоре 2 балки нам заменили. Однако случилась новая напасть – возгорание. Возможно, из-за того, что пошатнувшаяся балка повредила там проводку. Дому дали статус аварийности, при этом из-за пожара на разваливающийся дом администрация установила совершенно новую крышу – выглядит оригинально, конечно», - рассказывает журналисту «КП-Томск» Светлана.

Фото: Анна Ковалёва

«В подъезде нам также заменили лестницу. Сказали: «Вот, пожалуйста, живите». Но как жить, если сама несущая стена прямо разрушается, здесь и пройти страшно. Кирпичи вываливаются. Подметешь на лестнице, через неделю снова куча мусора лежит - стена рассыпается», - говорит мама Светланы, Наталья Хохлова.

Фото: Анна Ковалёва

Кровля здесь давно превратилась в решето – невооруженным взглядом видно просветы между досками.

Кровля пропускает в помещение все осадки Фото: Анна Ковалёва

Жильцов, квартиры которых были приватизированы, уже расселили. Теперь в доме живет только Наталья Владимировна. Ее дочь Светлана приезжает с внуком по выходным.

«У меня здесь квартира на втором этаже – как раз та, где трещала балка. Она и теперь отходит – мне даже страшно отодрать и посмотреть, что внутри. А еще здесь, когда лежишь на диване, ты чувствуешь, что съезжаешь к стене. Пол там с ужасным наклоном – мама кладет мячик, и он сразу закатывается по горке в угол», - говорит Светлана.

Мячики скатываются в угол из-за уклона пола Фото: Анна Ковалёва

Как заваливается старая деревянная двухэтажка, лучше всего видно со стороны Крестьянского переулка.

Фото: Анна Ковалёва

У Натальи Владимировны 2 квартиры на первом этаже. Пока был жив ее супруг, он проводил ремонт за ремонтом. Под косметической отделкой частично удалось скрыть труху.

Фото: Анна Ковалёва

«Муж был строитель, планировали жить по-человечески. Но он успел отремонтировать только эту квартиру. А посмотрите, в каком состоянии вторая. В ней жить невозможно, но я за нее так и плачу по квитанциям. Такое же состояние и в первой квартире, но там мы реальность отделкой прикрыли», - пояснила Наталья.

Фото: Анна Ковалёва

«Мы специально вывели трубы из-под пола, чтобы не мерзли. Однако это плохо спасает: все равно перемерзало из-за того, что полдома перестали отапливать после отъезда соседей. Мама зиму промучилась: как ни позвонишь, она идет отогревать воду. Спускается в разрушенной квартире в подвал и льет там кипяток, ужас какой-то. Еще и струю постоянно оставляет, приходится столько переплачивать за воду. Плюс за дополнительную откачку воды платим, ведь слива здесь нет», - говорит Светлана.

Фото: Анна Ковалёва

«Я даже ночью бегаю одна, потом думаю, Господи, как я бегаю? Прибьет кто-нибудь. Еще у меня сахарный диабет, последний раз не полезла, думаю, вдруг не вылезу. А вот эти стены гнилые - смежные с моей комнатой. Представьте, как мне дует там по полу», - добавила Наталья Владимировна.

Фото: Анна Ковалёва

В постановлении №1135 мэрии от 10 ноября 2014 года сказано: «Признать многоквартирный дом №17/2 по адресу ул. Лермонтова в г. Томске аварийным и подлежащим сносу», «В срок не позднее 31.12.2016 совместно с комитетом жилищной политики администрации города Томска принять меры к отселению физических лиц, проживающих в условиях социального найма».

Фото: Анна Ковалёва

«Я как пойду в администрацию, мне отвечают: «ждите, ждите». А на бумаге-то написано, что не позже 2016 года должны были расселить. Потом еще оказалось, что мы в программу какую-то не вошли. Я каждый год ходила, потом начался коронавирус, не принимали, только по телефону. Последнее время говорили, что расселят до 2023 года, а в этом году пошла в администрацию, нас перенесли на 2024 год. Я говорю: «Как?», - делится Наталья Хохлова.

В общей сложности из-за переноса сроков жильцы аварийного дома ожидают переселения уже 9 лет.

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