«Дырявый пол и запах канализации»: томичи показали, в каких условиях годами ждут расселения

Протекающий туалет встроен прямо внутрь дома Фото: Анна Ковалёва

«Только не наступайте на середину пола! Идите у плинтуса, а то провалитесь в подпол в фекалии», - предупреждают журналиста «КП-Томск» жители дома 13/1 на ул. Лермонтова. При каждом осторожном шаге гость прислушивается – не трещат ли под ногами доски.

Фото: Анна Ковалёва

В некоторых местах перекошенного пола видны дыры и сгнившие фрагменты. В нос ударяет запах канализации, так как туалет с дырой в полу встроен прямо в жилой дом.

Чтобы выжить при передвижении по этой квартире, держаться нужно вдоль плинтуса Фото: Анна Ковалёва

«У нас абсолютно все рушится, а вот здесь больше всего воняет. Туалет по стояку на 2 этажа - прямо за гниющей стенкой. Из него течет в подпол, а при потеплении и на улицу – в ограду, где дети играют, там тоже запах невозможный появляется», - говорит Елена, хозяйка одной из квартир аварийного дома.

Фото: Анна Ковалёва

Остаток печи обитатели дома показывают журналисту с особой тревогой. Как будто вопреки законам физики нижние ряды кирпичной кладки разрушились (сейчас их нет), а верхние остались. Глядя на эту дивную конструкцию, задаешься вопросом: а сколько еще продержится верхний фрагмент печи и потолок после исчезнувшей части опоры?

Фото: Анна Ковалёва

Даже в тех квартирах, где сделан маломальский ремонт, все равно проблема на проблеме. В одной из комнат пол давно превратился в горку с крутым наклоном.

Пол в этой квартире сильно перекосило Фото: Анна Ковалёва

Всюду плесень, больше всего ее на втором этаже и в коридоре. Жильцы говорят, что, как только начинается оттепель, по стенам текут ручьи, поэтому грибок здесь «вечный».

Люди постоянно дышат спорами плесени Фото: Анна Ковалёва

Сказать, что кровля этого дома превратилась в решето – было бы преуменьшением проблемы. «У крыши вообще отвалился целый кусок – вместо него сейчас навес из снега», - жалуются жильцы.

Фото: Анна Ковалёва

Продолжаем экстремальную экскурсию по официально непригодному для проживания дому, в котором обитают люди.

Здесь набирают воду Фото: Анна Ковалёва

Спускаемся в подвал не иначе как в преисподнюю. Здесь уже давно разрушился фундамент, рухнула часть стены. Откуда-то течет вода, внизу - импровизированная ванна со льдом.

Фото: Анна Ковалёва

Когда потеплеет, сюда тоже потечет содержимое туалета, из-за чего в квартирах усилится и без того зловонный запах.

«Раньше здесь был аккуратненько выложен кирпич, хранили продукты. Теперь везде гниль и грибок, и этим мы дышим. Разрушился даже фундамент. В одном месте внизу сейчас чем-то засыпало, а недавно здесь даже был просвет к соседям», - жалуется Елена.

Фото: Анна Ковалёва

По словам жильцов, обслуживание общедомового имущества здесь практически не проводится. Кровлю от снега никогда не очищают. «Только двое пьяных ходят и сосульки с крыши сбивают, и все», - буквально в один голос говорят жители аварийного дома. Елена признается, что, когда пришел предел ее терпению, она перестала платить за коммунальные услуги.

Фото: Анна Ковалёва

«За это на меня подали в суд, я туда приехала и все рассказала. У нас написано в документах, что есть дворник, но я, сколько живу, ни разу его не видела. И чтобы снег с крыши скидывали – не видела. И песочницу я сама делала, мы покупали доски. А чтобы из туалета не сыпалось на улицу, я лично забивала дыры по стояку, мне сын лестницу держал. Я за что должна платить? Поскольку из ЖЭУ не явились на суд, решение вынесли в мою пользу. В итоге я оплатила только издержки суда 400 рублей и больше никогда не платила за коммуналку. Только за отопление вношу. Отапливают хорошо, ничего не скажу, вот только пол почему-то ледяной зимой, аж ноги ломит», - поделилась томичка.

Женщина забила досками дыры в стене туалета Фото: Анна Ковалёва

Елене уже предлагали деньги вместо разваливающегося и гниющего жилья, но она отказалась, так как на озвученную сумму не смогла бы купить хоть что-то равнозначное по площади. Переезда в квартиры аналогичных метражей обитатели построенной в 1962 году деревянной двухэтажки ждут уже 9 лет.

Эксперты установили, что физический износ здания составляет 65% Фото: Анна Ковалёва

По данным городской администрации, межведомственная комиссия признала дом аварийным еще осенью 2014 года. Расселение запланировано только на декабрь 2023 года.

Читайте также «На голову падает потолок»: жильцы аварийного дома в Томске боятся обрушения