«На голову падает потолок»: жильцы аварийного дома в Томске боятся обрушения

Аварийный дом разрушается на глазах у жильцов Фото: Анна Ковалёва

На первый взгляд дом № 17 на улице Лермонтова кажется обычной старой постройкой. Но стоит хоть немного приглядеться, и в глаза сразу бросаются искривления здания и даже сгнившие фрагменты. Жильцы аварийного дома рассказали журналисту «КП-Томск» о том, что здесь опасно не только проживать, но даже находиться рядом.

Фото: Анна Ковалёва

«Это труха, а не дом. Бревна уже давно пустые, одно время внутри них бегали крысы как в трубах. Гвоздь забить – для нас это из области фантастики. Мы хорошенько побегали по инстанциям, чтобы дали статус аварийности. Покосились разные фрагменты дома, где-то стены выпячиваются, где-то впадают. В моей квартире вообще ужас: потолок в одном месте как бы нависает, а специалист комиссии районной администрации нам сказал подпереть потолок балкой! Боимся, чтобы не обрушился на нас с детьми», - говорит томичка Арина Шулепова.

Фото: Анна Ковалёва

Люди сами поправляют в квартирах то, что могут, но это лишь косметическая маскировка больших проблем. Так, мама Арины Раиса «залатала» дыру в полу в прихожей квартиры.

Фото: Анна Ковалёва

«Бабушка прикрыла этот ужас и сверху мы коврик положили, но там все равно огромная дырища. А ведь мы живем на первом этаже, под полом стоит вода с весны по осень. Из «Водоканала» мне говорили, что делали пробы и заключили, что это грунтовые воды. А нам легче от этого? Сырость жуткая, стены мокрые», - жалуется Арина.

На втором этаже проблем не меньше. Хозяйка жилья показала журналисту несколько мест на потолке, откуда порой вода не просто капает, а бежит струйкой прямо в квартиру.

Во время ливней потолки протекают в комнате и коридоре Фото: Анна Ковалёва

«И я, и Арина живем в этом доме с рождения. Вообще он 1900 года постройки – то есть, для нас дом изначально уже был старый и мы успели многое здесь повидать, причем не только внутри. Вот где мы сейчас стоим – здесь тоже находиться опасно для жизни», - сказала Людмила.

Женщина пояснила, что в любой момент может прорвать трубу центральной системы отопления, как это уже не раз бывало.

«Впервые рванула труба, прилегающая к дому, в марте 2020 года. Кипяток бил фонтаном до того места, где стоит моя машина. Аварийка помогла соседу приварить – он взял на себя ответственность, так как отводка трубы здесь идет в их квартиру. Вскоре снова протечка пошла, сосед купил и наложил хомут. И с тех пор трубу прорывает поочередно в разных местах», - рассказывает Людмила.

Фото: Анна Ковалёва

По ее словам, представители томского РТС заявляют, что они ответственны только за большие трубы, а за отводы от них отвечает администрация.

«Один из специалистов мне прямо сказал: «Вам никто ничего делать не будет, потому что денег не хватает». А еще мне представитель администрации мне пояснил, что провели проверку, проблемы приняли к сведению, но пока не решили, кто за это отвечает. Вот и ждем, что снова рванет, а пока потихоньку течет и намерзает, у нас на уровне колеи подложка изо льда», - говорит Людмила.

Фото: Анна КОВАЛЕВА

Ее муж хотел самостоятельно отремонтировать трубу, но супруга отговорила брать на себя эту ответственность. Побоялась, что, если он вмешается, но систему снова прорвет, половина микрорайона останется без отопления, а муж окажется виноватым.

По запросу «КП-Томск» пресс-служба городской администрации дала комментарий относительно гниющего деревянного дома. «По информации комитета жилищной политики, дом по улице Лермонтова, 17 признан аварийным в 2019 году и расселяется по муниципальной программе. В доме 8 жилых помещений, 5 из которых муниципальные (в том числе 2 пустующих)», - сказано в сообщении мэрии.

Фото: Анна Ковалёва

Расселение покосившейся двухэтажки запланировано на декабрь 2023 года. Однако, по словам жильцов, они не надеются, что это произойдет вовремя, потому что в соседних аварийных домах сроки расселения обычно затягивались.

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