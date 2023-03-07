Более тысячи томичей к концу 2023 года переедут из аварийного жилья в новостройки

В регионе возводят два многоквартирных дома для переселенцев их зданий, признанных аварийными до 1 января 2017 года Фото: Ксения Высотина

Более тысячи томичей из ненадлежащего жилья переедут в квартиры в новостройках в 2023 году. В регионе возводят два многоквартирных дома для переселенцев их зданий, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Программу реализуют в рамках нацпроекта “Жильё и городская среда”, сообщили в пресс-службе Минстроя России.

Благодаря инициативе обновляют городские пространства. Как объяснил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, рядом с новыми домами появляются школы, дороги, пространства для отдыха, модернизированная коммунальная инфраструктура. Таким образом улучшается качество жизни местных жителей.

В декабре 2022 года по улице Петра Федоровского начали возведение двух новостроек №10 и №12. На объектах подготавливают фундамент и забивают сваи.

Площадь дома №10 составит 10,77 тысяч квадратных метров на 160 квартир. В доме №12 обустроят 230 жилых помещений на 9,95 тысячах квадратных метров. В новые апартаменты въедут 1 154 человека. Завершить строительство планируют в декабре 2023 года. Во дворах организуют парковки, установят спортивные и детские площадки, проведут освещение.

В Чаинском и Асиновском районах области уже завершили работу по расселению граждан из аварийных домов. С 2019 года жилищные условия улучшили 4 030 томичей.

Напомним, в Томске продают трёхэтажный коттедж с позолотой и тандыром за 38 млн рублей.