Облдума не захотела возвращать прямые выборы мэра Томска

Облдума отказала депутатам гордумы в просьбе вернуть прямые выборы мэра Томска Фото: Анна Ковалёва

Законодательная дума Томской области отказала возвращать прямые выбора мэра Томска. Это решение было обосновано тем, что для этого нет оснований. Об этом сообщила в письме спикеру гордумы Чингису Акатаеву председатель облдумы Оксана Козловская.

Напомним, что прямые выборы мэра в Томске отменили в октябре 2022 года решением Законодательной думы. 11 апреля конкурс на выбор мэра не состоялся, так как оба кандидата отказались в нем участвовать. Следующий конкурс планируют назначить на 22 августа, а подать заявки кандидаты смогут с 10 июля по 10 августа.

В июне депутаты городской думы обратились в областную думу с предложением вернуть прямые выборы мэра города. С такой инициативой выступил депутат гордумы Игорь Лютаев и был поддержан большинством городских депутатов.

В среду, 5 июля, в телеграм-канале «TOMSKPOLIT» было опубликовано письмо, адресованное спикеру Чингису Акатаеву от председателя облдумы Оксаны Козловской.

В письме сказано, что в областной думе не видят оснований для пересмотра закона, который ранее отменил прямые выборы мэра Томска.

«Учитывая изложенное, в настоящее время у Законодательной думы Томской области отсутствуют основания для внесения изменений в закон», — говорится в письме.

Данную информацию подтвердили в Законодательной думе Томской области.

Как сообщили «КП-Томск» в пресс-службе регионального парламента, в письме изложена позиция областной думы.