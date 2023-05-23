Конкурс по отбору кандидатов на пост мэра Томска планируют провести в конце августа

В Томске конкурс по отбору мэра пройдет в августе Фото: Анна Ковалёва

В Томске новый конкурс по отбору кандидатов на пост мэра города могут назначить на 22 августа 2023 года. Об этом говорится в проекте решения комиссии по регламенту и правовым вопросам городской думы.

Из документ следует, что конкурс по отбору претендентов на пост главы Томска состоится в зале заседаний городской думы 22 августа в 10:00. Документы на участие можно будет подать с 10 июля по 10 августа.

Напомним, что депутаты Законодательной Думы Томской области приняли решение о замене прямых выборов мэра Томска процедурой конкурса в двух чтениях на заседании 27 октября 2022 года.

Позже стало известно, что кандидаты Максим Лучшев и и.о. мэра Михаил Ратнер отказались учавствовать в конкурсе на пост градоначальника Томска и сняли свою кандидатуру.