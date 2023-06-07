Городские депутаты попросят облдуму вернуть прямые выборы мэра Томска

Фото: Анна Ковалева

Дума Томска обратится в областную думу с предложением депутата Игоря Лютаева вернуть прямые выборы мэра города. Такое решение было принято на очередном собрании во вторник, 6 июня.

Напомним, что депутаты Законодательной Думы Томской области приняли решение о замене прямых выборов мэра Томска процедурой конкурса в двух чтениях на заседании 27 октября 2022 года.

15 марта был назначен конкурс по отбору кандидатов. Документы на него подали депутат облдумы Максим Лучшев, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер, самовыздвиженка Елена Уварова, депутат гордумы Инга Первушина, экс-депутат думы Сттрежевого Федор Шабанов, пенсионер Виль Фаизов, юрист Игорь Альховский и экс-депутат облдумы Евгений Павлов.

В качестве претендентов были избраны Ратнер и Лучшев. 10 апреля стало известно, что один из кандидатов Максим Лучшев отказался учавствовать в конкурсе на пост градоначальника. На следующий день на самом заседании думы и.о. Михаил Ратнер также снял свою кандидатуру.

По мнению депутаты Лютаева, модель избрания мэра по результатам конкурса из числа кандидатов, которые были представлены конкурсной комиссией, показала себя неэффективной.

«В 2023 году при регистрации 8 кандидатов выборы признаны несостоявшимися. Городской округ остался без главы администрации, что ведет к неэффективному управлению городом», — сказал Лютаев.

Согласно тексту документа, подготовленного депутатом, способ избрания мэра путем прямых выборов позволит определить кандидата, который больше всего отвечает уровню профессиональных требований в современных условиях, способного эффективно осуществлять полномочия главы города и качественно исполнять полномочия по решению городских вопросов.

Большинство депутатов поддержали предложение Игоря Лютаева. Дума направит обращение в Законодательную думу Томской области с просьбой рассмотреть предложение.