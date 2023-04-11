"Город без мэра": последний кандидат отказался быть главой Томска в день выборов

Фото: Ксения Высотина
Сегодня,11 апреля, в Томске должны были состояться выборы нового мэра. Однако на заседании Думы оба кандидата отказались от участия в конкурсе.
Напомним, что депутаты Законодательной Думы Томской области приняли решение о замене прямых выборов мэра Томска процедурой конкурса в двух чтениях на заседании 27 октября 2022 года.
Вчера вечером, 10 апреля, стало известно, что один из кандидатов, Максим Лучшев, отказывается учувствовать в конкурсе на пост градоначальника Томска.
"Это решение осмысленное, ответственное и продуманное. Уверен, что принесу больше пользы Томску в другом качестве, о чем обязательно расскажу", - сказал Лучшев.
И уже сегодня, на самом заседании Думы Михаил Ратнер также отказался от участия в конкурсе и снял свою кандидатуру.
"Считаю, что выборы должны проходить на альтернативной основе", - сообщил Ратнер.
Как сообщает журналист "КП-Томск", который на данный момент находится на собрании, Дума решила признать выборы несостоявшимися, в том числе в связи с самоотводом Ратнера . Решение вступает в законную силу в дату его принятия. Кандидаты, если захотят, смогут снова заявиться на очередном конкурсе.
Таким образом, Томск вновь остался без мэра.