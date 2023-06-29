Жители Томска делятся в социальных сетях фотографиями вчерашнего урагана

Томичи не ожидали таких последтсвий. Фото: "Регион-70"/"Горсети".

Вчера, 28 июня, в Томске прошла сильная гроза. Ветер и ливень обрушились на город вечером. Горожане делятся фотографиями последствий урагана.

"Во время ураганного ветра в г.Томске упали деревья. Между домами Иркутский тракт 204 и Иркутский тракт 194. Также на улице Беринга 3 за домом", - пишут очевидцы в паблике "Регион-70".

Вчера также сообщалось, что из-за урагана на улице Ивана Черных на линию освещения упал тополь и повредил два автомобиля.

Помимо этого, вчера в Томске после грозы образовались 9-ти бальные пробки, а в соседнем Северске обесточили несколько районов.

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