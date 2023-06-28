Упавший из-за грозы тополь в Томске оборвал провода и повредил два автомобиля

Фото: "Горсети"

В Томске в среду, 28 июня, из-за сильного ветра на улице Ивана Черных на линию освещения упал тополь и повредил два автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба «Горсетей».

«Сегодня непогода стала причиной аварии на улице Ивана Черных. Тополь упал на дорогу, повредил два авто и воздушную линию наружного освещения, а также провода, питающие светофор. Это произошло в районе дома 115б», — говорится в сообщении.

Последствия штормового ветра устраняли сотрудники «Горсетей».

Напомним, 28 июня в Томской области прошел ливневый дождь, сопровождаемый грозой и сильным ветром, а кое-где и градом. Томск утонул в лужах, а Северск остался без электричества.