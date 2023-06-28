Ливневки в Томске вновь не справились с сильным дождем

Ливневые канализации не справляются с последствиями дождя Фото: Ксения Высотина

Синоптики прогнозировали в Томске и области сильные дожди 28 и 29 июня. Сегодня дождь с грозой не выдержала городская ливневая канализация, передаёт корреспондент «Комсомольской правда — Томск».

В среду, 28 июня, улицы Томска оказались подтоплены. Местами вода поднялась настолько высоко, что даже помешала дорожному движению.

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

По нашим данным, ливень шел около 20 минут. Однако этого времени хватило для затопления нескольких участков дорог на главных улицах Томска. Ливневки в который год не справились с последствиями стихии.

Напомним, ранее специалисты регионального ОНФ рассказывали, что металлические решетки ливневой канализации находятся несколько выше асфальтового полотна, что препятствует своевременному уходу дождевых и талых вод с проезжей части.

Где-то решетки ливневок вовсе лежат криво, где-то есть неровности в асфальтовом полотне, в результате чего в выемках скапливается вода. Все это с учетом забитой ливневой канализации приводит к образованию луж на новых дорогах.

Фото: Ксения Высотина