Томск встал в девятибалльных пробках вечером 28 июня

Фото: 2Гис

Томск встал в девятибалльных пробках вечером в среду, 28 июня. Как показывает онлайн сервис 2ГИС, на 18:30 самые сильные дорожные заторы фиксируются на проспектах Ленина, Фрунзе, на улицах Нахимова, Пушкина, Красноармейской.

Движение также парализовано до Коммунального моста на Шегарском тракте.

Автомобилисты стоят пробках проспектах Ленина, Фрунзе, на улицах Нахимова, Пушкина, Красноармейской, Сибирской, Крылова, Гагарина, Белинского, а также на улице Дальне-Ключевской.

Помимо этого, пробка наблюдается в районе Северска на Чекистском тракте на подъезде к улице Кутузова.

Также, по данным сервиса, на дорогах фиксируются ДТП. В настоящее время наблюдается около 10 аварий.