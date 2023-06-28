Жители Северска остались без электричества из-за грозы

Фото: Ксения Высотина

Жители Северска сообщают об отключении света в нескольких районах города в результате сильной грозы, котора прошла днем в среду, 28 июня. Об этом горожане сообщили в редакцию «Комсомольской правды - Томск».

Как рассказала северчанка, в результате сильной грозы электричество отключилось в микрорайоне Ясный, на улицах Солнечная, Ленинградская, Славского, Калинина и других.

Также горожане сообщают, что света нет в магазинах и торговых точках города.

Напомним, в Томской области 28 и 29 июня объявлено штормовое предупреждение. В эти дни ожидаются дожди, ливни, грозы, в отдельных районах град. Также возможно усиление ветра до 17-22 метров в секунду.