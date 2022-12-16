Состояние роженицы из Асина, к которой ехали погибшие медики, стабильно тяжелое

Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

Состояние пациентки из Асина, к которой ехали погибшие медики из Областного перинатального центра в Томске, оценивается как стабильно тяжелое, сообщил департамент здравоохранения Томской области в четверг.

В облздраве уточнили, что женщина поступила в Асиновскую районную больницу, когда плод был уже мертв, и врачей направили из Томска, чтобы стабилизировать ее состояние после сложной операции.

«Для согласования дальнейшей тактики лечения пациентки был проведён телемедицинский консилиум с федеральным научным центром акушерства и гинекологии им. Кулакова Минздрава России. На данный момент женщина находится в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии», — сообщили в департаменте здравоохранения.

Напомним, 14 октября в ДТП на трассе Томск-Мариинск погибли четыре человека — бригада врачей ОПЦ имени Ирины Евтушенко. Автомобиль скорой столкнулся с грузовиком на опасной развилке. По предварительным данным, водитель большегруза в состоянии алкогольного опьянения угнал его с производственной площадки.

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