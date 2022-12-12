В ЕИРЦ рассказали порядок возврата денег за услугу добровольного страхования жилья

В ЕИРЦ ответили на вопросы жителей Томска о добровольном страховании жилья. Фото: «КП-Томск»

В ноябре этого года в квитанциях ЖКХ томичей привлекла внимание услуга «добровольное страхование жилья». Новости о ней вызвали шквал недовольства в соцсетях и реакцию властей: ситуацию прокомментировали в облдепартаменте ЖКХ и прокуратуре, пообещав томичам, что такой услуги в январе им не предложат.

Вместе с тем, в Едином информационно-расчетном центре уверены, что такая услуга может быть востребована среди томичей. На пресс-конференции в понедельник гендиректор ООО «ЕИРЦ ТО» Александр Кодин подчеркнул, что в квитанциях, которые рассылают томичам сейчас, строки о добровольном страховании нет, но она может вновь появиться в будущем.

«Мы решили не предлагать эту услугу и за декабрь собрать статистическую информацию: сколько непосредственно тех, кто категорически против этой строки и, соответственно, тех, кто за эту строку, за то, чтобы была возможность воспользоваться этой услугой в дальнейшем», — рассказал Кодин журналистам.

Что стоит за добровольным страхованием жилья?

В ЕИРЦ подчеркивают, что услуга о страховании носит добровольный характер и может оплачиваться в любой период в течение года. Страховка будет действовать с 1 числа месяца, следующего за тем, в который был оплачен страховой взнос.

Стоимость страхования — 3,5 рубля за квадратный метр, размер страховых выплат — до 40 тысяч рублей на квадратный метр. При этом страховку не будут предлагать жителям аварийных и деревянных домов. При наступлении страхового случая нужно обратиться в страховую компанию либо центр обслуживания клиентов.

Как отказаться от услуги, если она уже оплачена?

Чтобы отказаться от услуги на следующий месяц, достаточно при очередной оплате квитанций указать "0" в графе «добровольное страхование жилья», при этом долг по ней не начисляется.

Также можно отказаться от уже оплаченной страховки в случае, если она была оплачена по ошибке, или плательщик изменил решение. Это можно сделать, подав заявление через личный кабинет на сайте либо придя лично в офис. По заявлению деньги вернут либо перечислят на оплату другой услуги по выбору плательщика.

Законно ли включать такую услугу в квитанции?

Кодин также прокомментировал заявления томских властей насчет незаконности включения данной услуги в платежные квитанции. По его мнению, запрета на включение такой информации в законе нет.

«Мы готовы ответить на любой вопрос прокуратуры и властей. На сегодняшний день пока запросов от прокуратуры не было. Что касается тех заявлений, что это противоречит действующему законодательству, — там есть требования к информации, которая обязана быть в квитанции, но нет никакого запрета, что там не может быть другая информация. Мы считаем, что эта информация непосредственно связана с жилым помещением, и услуга будет востребована жителями Томска и Томской области», — пояснил он журналистам.

Напомним, что ранее начальник областного департамента ЖКХ и Госжилнадзора Яков Грель назвал включение дополнительных статей в платежные документы противоречащим закону, а в облпрокуратуре и УФАС пообещали провести проверки.

«Структура платежного документа определена действующим законодательством, и решение о включении [в него] добровольного страхования, по сути дела, противоречит закону», — заявил Грель, уточнив, что губернатор Томской области Владимир Мазур поручил исключить строчку из платежных документов.

На данный момент в ЕИРЦ решили предлагать услугу только тем, кто заполнит соответствующее заявление в личном кабинете на сайте центра. В следующем году им начнут приходить квитанции с графой о страховании. В компании рассчитывают, что со временем услуга получит признание томичей, как это произошло в других городах России: например, в Ленинградской области ей пользуются около 70% жителей.

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