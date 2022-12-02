«Создали проблему, а разруливать людям»: томичей возмутила новая графа в счетах за ЖКУ

Фото: «МК в Томске»

В квитанциях по услугам ЖКХ за ноябрь 2022 года томичи увидели новый пункт расходов — «Добровольное страхование жилья». Хотя в них было указано, что услуга не носит обязательного характера, многих жителей это возмутило.

«Они создали проблему, а разруливать должны люди: у которых нет выхода в интернет, которые ограничены по состоянию здоровья и так далее», — приводит «МК в Томске» цитату томички Галины.

Томичи аргументировали недовольство тем, что новая графа может ввести в заблуждение людей, не до конца разобравшихся в ситуации. В силу стереотипов к таким относят и социально уязвимые группы — пенсионеров, малообеспеченных и маломобильных людей, и другие категории. В результате томичи могут оплатить ненужную услугу.

Вопросы возникли и у тех граждан, у которых включена опция автоматического платежа.

В «КП-Томск» ранее связались с «ТомскРТС», где редакции пояснили, что по поводу этой услуги нужно обратиться в Единый расчетный центр (ЕИРЦ).

На сайте ЕИРЦ размещена информация о включении услуги в платежные документы. Там оговаривается, что услуга является добровольной.

«Страхование жилья является добровольным, поэтому каждый плательщик самостоятельно принимает решение оплачивать жилищно-коммунальные услуги с учётом страхового взноса или без него», — указано в сообщении. При этом оговаривается, что в квитанциях указаны итоговые суммы со страховкой и без, оплатить можно любую.

При этом, если оплатить квитанцию по сумме со страховкой, автоматически заключается договор страхования, для расторжения которого необходима отдельная процедура.

Власти Томской области отреагировали на включение новой графы в платежки. Начальник облдепартамента ЖКХ и госжилнадзора Яков Грель пообещал, что в январе ее уберут из документов, а жителям сделают перерасчет.

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