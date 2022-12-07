В Томской области прокуратура заинтересовалась услугой о добровольном страховании в квитанциях ЖКХ

Фото: «МК в Томске» / пресс-служба прокуратуры Томской области

Прокуратура Томской области проверит законность внесения графы о добровольном страховании жилья в квитанции за жилищно-коммунальные услуги. О таких планах сообщил на собрании городской Думы во вторник прокурор Томска Дмитрий Патлаев.

Напомним, в ноябре в квитанциях ЖКХ томичей появилась необязательная к оплате услуга «добровольное страхование жилья». Она вызвала возмущение жителей, так как многие посчитали, что такой пункт в платежном документе может ввести в заблуждение.

«Проверка уже проводится. Предварительно могу сказать, что есть требования Жилищного кодекса, есть требования постановления Правительства, которые четко определяют, какие коммунальные платежи за какие услуги должны быть в квитанциях. Страхования там не предусмотрено», — пояснил Патлаев, добавив, что жители Томска активно обращаются в прокуратуру из-за квитанций.

Отметим, что власти уже отреагировали на историю и пообещали тем, кто оплатил услугу, сделать перерасчет.

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