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НовостиОбщество2 декабря 2022 6:23

Власти Томска пообещали жителям вернуть деньги за графу о добровольном страховании в квитанциях

В ситуацию вмешался начальник облдепартамента ЖКХ
Кирилл Гостев
Власти пообещали вернуть томичам деньги за графу о страховке в квитанциях за ЖКХ. Фото: «МК в Томске» / Алёна Голева

Власти пообещали вернуть томичам деньги за графу о страховке в квитанциях за ЖКХ. Фото: «МК в Томске» / Алёна Голева

Начальник областного департамента ЖКХ и Госжилнадзора Яков Грель прокомментировал включение в квитанциях за услуги ЖКХ графы «добровольное страхование жилья».

Многих томичей в комментариях возмутила ситуация, так как по невнимательности при оплате можно подписаться на ненужную услугу.

Грель пояснил, что в силу жесткой заданности структуры платежного документа включение в него дополнительной графы о добровольном страховании «по сути дела противоречит закону».

«По поручению губернатора строчка о добровольном страховании будет исключена уже в январских платежных документах, и всем потребителям, кто оплатил эту услугу, автоматически будет сделан перерасчет», — заявил начальник департамента.

Издание «КП-Томск» обратилось в департамент ЖКХ и Госжилнадзора за комментарием о деталях процедуры перерасчета.

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