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НовостиОбщество2 декабря 2022 11:08

В Томске УФАС разбирается с новой графой в платежной квитанции ЖКХ

Уже направлены запросы в ЕИРЦ и другим уполномоченным органам
Ксения Высотина
В отделе антимонопольного контроля добавили, что другие структуры - Роспотребнадзор и департамент ЖКХ - изучают сейчас, насколько было корректно включать в платежные документы строчку о добровольном страховании жилья.

В отделе антимонопольного контроля добавили, что другие структуры - Роспотребнадзор и департамент ЖКХ - изучают сейчас, насколько было корректно включать в платежные документы строчку о добровольном страховании жилья.

Фото: Даниил ОПАРИН

Томский УФАС разбирается с новой графой в платежной квитанции ЖКХ. Уже направлены запросы в ЕИРЦ и другим уполномоченным органам, сообщает издание "МК в Томске", ссылаясь на заместителя руководителя управления, начальника отдела антимонопольного контроля Марину Безбородову.

Напомним, что в квитанциях по услугам ЖКХ за ноябрь 2022 года томичи увидели новый пункт расходов — «Добровольное страхование жилья». Хотя в них было указано, что услуга не носит обязательного характера, многих жителей это возмутило.

"Мы направили запросы в ЕИРЦ и другим уполномоченным органам. Будем разбираться в ситуации. Конечно, правовую оценку давать еще преждевременно", - заявили в УФАС.

Помимо этого в отделе антимонопольного контроля добавили, что другие структуры - Роспотребнадзор и департамент ЖКХ - изучают сейчас, насколько было корректно включать в платежные документы строчку о добровольном страховании жилья.

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