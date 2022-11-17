Десятки человек пришли к восстановленной "Ленте" на Елизаровых в Томске

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Гипермаркет "Лента" на Елизаровых,13 в Томске был единственным крупным магазином в пешей доступности для жителей ближних домов. Когда 21 декабря 2021 года стало известно о крупном пожаре и закрытии точки, для многих студентов и горожан это оказалось неприятной новостью.

В четверг, 17 ноября, журналист "КП-Томск" выехал на предполагаемое открытие магазина, пообщался с местными жителями, которые хотели попасть на долгожданное открытие.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

"Я тоже сюда хотел попасть. Скорее даже не за покупками, а просто прогуляться. Интересно же, как все изменилось", - говорит один из жителей.

Как передает корреспондент, возле здания "Ленты" собралось примерно 15 человек, которые узнали информацию из Интернета об открытии и уже наметили себе в плане покупки.

"Да, я расстроена. Дочь сказала, что 17-го будет открытие, я набрала пакетов и пошла "затариваться" перед Новым годом. Обидно, очень обидно", - сообщает другая жительница.

Также были студенты, желающие попасть в магазин перед занятиями и взять еду с собой.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

"Сюда [в магазин] мне удобнее всего ходить, моя общага в двух шагах. Когда в прошлом году она сгорела, было грустно", - отмечает горожанин.

По словам работников магазина, которые занимались расчисткой территории от снега, гипермаркет откроется в скором времени, но точная дата и время пока неизвестны.

Напомним, по адресу Елизаровых,13 в Томске был крупный пожар 21 декабря 2021 года. В 15.00 загорелось здание гипермаркета "Лента". Пожар начался в секции непродовольственных товаров. Огонь разошелся больше чем на 5 тысяч квадратных метров. В июле 2022 года сообщили, что выгоревшее здание гипермаркета восстановят и запустят к концу года. Позже по соцсетям разлетелась информация об открытии магазина 17 ноября 2022 года, но этого так и не произошло.

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