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Общество1 ноября 2022 1:55

"Томичам на заметку": Путин подтвердил окончание частичной мобилизации в России

Призыв в рамках частичной мобилизации закончен
Кирилл Гостев
"Точка поставлена": Путин подтвердил томичам окончание частичной мобилизации в России.

"Точка поставлена": Путин подтвердил томичам окончание частичной мобилизации в России.

Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Частичная мобилизация в России завершена, все запланированные мероприятия выполнены, подтвердил президент РФ Владимир Путин на встрече с прессой в понедельник после трехсторонних переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по Нагорно-Карабахскому урегулированию.

"Я с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что [мобилизация] завершена. Но она завершена, точка поставлена", — заявил президент.

Напомним, что в России о начале и окончании мобилизационных мероприятий объявляет президент как Верховный главнокомандующий Вооруженными силами.

На прошлой неделе на встрече с Путиным министр обороны Сергей Шойгу отчитался о завершении частичной мобилизации в стране. Из Томской области в общей сложности отправлено девять эшелонов мобилизованных, последний — в минувшую пятницу.. Известно, что часть из них расквартированы в Свердловской области, часть — в Омской.

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