Томичам в омском учебном центре прислали флаги и гитару

В пятницу в учебном центре в Омске с мобилизованными жителями Томской области встретился и.о. мэра Томска Михаил Ратнер. Данное им обещание прислать землякам еще несколько флагов и гитару было выполнено, сообщили в мэрии.

"Мобилизованные жители попросили передать им еще несколько флагов с изображением герба родного города и российские триколоры, чтобы взять их с собой на места прохождения службы", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мэр города передал землякам вещи и письма от родных, а также флаг Томской области, который повесили в казарме учебной части.

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