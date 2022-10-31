"Это мой долг": томич со второй попытки добился отправки добровольцем в зону СВО

Томич каждый день проверял почтовый ящик и ждал повестку. Фото: Густаво Зырянов

В конце августа 2022 года 52-летний Николай решил заполнить добровольную заявку на участие в специальной военной операции на Донбассе. Однако томичу было отказано, и он не попал на военную службу. После объявленной частичной мобилизации Николай ждал повестки, но тоже ее не получил. Тогда мужчина заполнил вторую заявку на добровольческой основе, и в итоге все же достиг своей цели. Жена Николая рассказала журналисту «КП-Томск» подробности истории.

"Он не смог остаться в стороне"

Николай служил в армии, имеет звание полковника. Как рассказывает жена томича Ирина, все мужчины в его семье были связаны с военной службой.

"Дедушка Коли был танкистом, прошел Великую Отечественную войну. Отец был майором, а сам Коля до полковника дошел", - рассказала жена Николая.

После того как томич узнал, что на территории Донбасса начались военные действия, он не смог остаться в стороне. В конце августа Николай попробовал подать заявку в батальон "Тоян". Однако мужчине было отказано, так как летом в первую очередь набирали военных с боевым опытом, стрелков, минометчиков и танкистов.

"Я помню, как он пришел домой и был в ужасно подавленном настроении из-за этого. Он понимал, что это его долг, но ничего не мог с этим сделать", - добавила Ирина.

Сама жена Николая была немного успокоена тем, что мужчина останется дома в Томске, но знала, что он не остановится и добьется своей цели.

"Каждый день проверял почтовый ящик"

После объявленной частичной мобилизации в России Николай начал каждый день проверять почтовый ящик в надежде на то, что получит повестку.

"Он сказал мне, что если из военкомата придут тогда, когда его не будет, сразу же звонить ему, и тогда он быстро поедет домой", - сказала жена томича.

Мужчина ждал заветное письмо несколько недель, но повестка не приходила. Тогда Николай решил самостоятельно прийти в военкомат и попробовать вновь подать заявку как доброволец. И наконец-то его цель была достигнута.

"21 октября он пришел домой и сказал собирать вещи. Я сначала не поняла, а потом он показал мобилизационное предписание. Через три дня уехал", - рассказала Ирина.

24 октября жена и дочь проводили Николая с вокзала Томск-2 на военную службу. Сейчас мужчина находится в учебном центре под Екатеринбургом. Томич старается связываться с семьей через каждые два дня. Николай уже успел рассказать жене, как он устроился на месте и просит за него не переживать.

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