Томичам на заметку: министр обороны Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации в России

Установленное задание — 300 тысяч человек — выполнено. Фото: Ксения Высотина

Министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации в России. Установленное задание — 300 тысяч человек — выполнено.

"Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание — 300 тысяч человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется", - сказал Шойгу президенту.

Министр обороны добавил, что в рамках частичной мобилизации было призвано и направлено более 1300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 тысяч предпринимателей, 13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет.

Шойгу также уточнил, что 218 тысяч человек проходят подготовку. Завершили обучение и направлены в район проведения СВО 82 тысячи человек, из них более 41 тысячи действуют в составе подразделений.

Напомним, что ранее губернатор Томской области не назвал сроки окончания частичной мобилизации. Глава региона сообщил, что мобилизационные мероприятия в Томской области еще продолжаются, до конца недели состоятся еще две отправки томичей в учебные центры.

Вчера, 27 октября, с перрона вокзала Томск-2 уехала очередная группа мобилизованных. Призывников пришли провожать более 200 человек.

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